لقى شخص مصرعه وأصيب 15 آخرون فى حريق بمصنع حلويات بمدينة دسوق وتم نقل المصابين إلى مستشفى دسوق المركزى بينهم حالة خطرة تم تحويلها إلى مستشفى دمنهور.

كانت قوات الحماية المدنية بدسوق تلقت إخطارا بنشوب حريق بمصنع حلويات حيث انتقلت على الفور سيارات الإطفاء وسيارات الاسعاف إلى مكان الحريق وتم السيطرة عليه وإخلاء المنازل المجاورة من قبل الشرطة والحماية المدنية كما انتقل رجال المباحث وخبراء من الحماية المدنية لتحديد أسباب الحريق الذي أسفر عن مصرع شخص وإصابة 15 آخرين.

تم تحرير المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق فى الواقعة.