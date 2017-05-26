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الأهلي ينعي ضحايا حادث المنيا الإرهابي
محمود طاهر

الأهلي ينعي ضحايا حادث المنيا الإرهابي

2017-05-26 16:11:47

قدم النادي الأهلي، ورئيسه وأعضاء مجلس الإدارة، والمدير التنفيذي، ورئيس قطاع الإعلام، وإدارات النادي كافة وأعضائه وجماهيره، ببالغ الحزن والأسى، تعازيه في ضحايا الحادث الإرهابي الغاشم الذي وقع اليوم /الجمعة/ بمحافظة المنيا.

وأكد النادي أن هذا الحادث الإرهابي لن ينال من عزيمة الوطن ونسيجه الواحد، داعيا المولى ـ عز وجل ـ أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنهم فسيح جناته، ويلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان.

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