قدم النادي الأهلي، ورئيسه وأعضاء مجلس الإدارة، والمدير التنفيذي، ورئيس قطاع الإعلام، وإدارات النادي كافة وأعضائه وجماهيره، ببالغ الحزن والأسى، تعازيه في ضحايا الحادث الإرهابي الغاشم الذي وقع اليوم /الجمعة/ بمحافظة المنيا.

وأكد النادي أن هذا الحادث الإرهابي لن ينال من عزيمة الوطن ونسيجه الواحد، داعيا المولى ـ عز وجل ـ أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنهم فسيح جناته، ويلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان.