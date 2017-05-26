أمر المستشار نبيل أحمد صادق النائب العام بانتقال أعضاء النيابة العامة على وجه السرعة إلى موقع حادث إطلاق النيران على حافلة تقل عددا من الأقباط بمركز العدوة بمحافظة المنيا، وهو الحادث الذي أسفر عن سقوط عدد من الوفيات والإصابات.

وكلف النائب العام فريق محققي النيابة العامة بإجراء المعاينات والتحقيقات اللازمة للتوصل إلى كيفية ارتكاب الحادث والتحفظ على موقع الحادث، ومناظرة الجثامين وندب الطب الشرعي لتوقيع الكشف عليها وتحديد أسباب الوفاة، وسرعة تسليم الجثامين إلى ذويهم.

كما أمر بسرعة انتقال محققي النيابة إلى المستشفيات التي يرقد بها المصابون للاستماع الى شهاداتهم حول الحادث، إلى جانب تكليف جهاز الأمن الوطني وجهات البحث المختصة بإجراء التحريات الفورية بشأن الحادث والتوصل إلى هوية مرتكبيه وضبطهم وإحضارهم لتحديد المسئولية الجنائية.