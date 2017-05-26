وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، كافة أجهزة الدولة والمسؤولين، بمتابعة حادث الهجوم الإرهابي على حافلة أقباط، بالطريق الصحراوي الغربي، في محافظة المنيا.

وشدد السيسي، على ضرورة التأكد من توفير كافة أوجه الرعاية، لأهالي الضحايا والمصابين.