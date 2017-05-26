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السيسي لـ«المسؤولين»: توفير الرعاية لمصابي «هجوم المنيا»
السيسي في دمياط

السيسي لـ«المسؤولين»: توفير الرعاية لمصابي «هجوم المنيا»

2017-05-26 16:01:42

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، كافة أجهزة الدولة والمسؤولين، بمتابعة حادث الهجوم الإرهابي على حافلة أقباط، بالطريق الصحراوي الغربي، في محافظة المنيا.

وشدد السيسي، على ضرورة التأكد من توفير كافة أوجه الرعاية، لأهالي الضحايا والمصابين.

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