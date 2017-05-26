كشفت صحيفة صينية أن مستثمرين من بلادها توصلوا لاتفاق مع الحكومة المصرية من أجل استئناف تمويل بناء العاصمة الإدارية المصرية الجديدة.

وبحسب صحيفة “نيكي” الصينية فإن شركات بناء ومستثمرين صينيين سوف يستأنفون عمليات بناء العاصمة الإدارية المصرية، موضحة أن هؤلاء المستثمرون والشركات الصينية الحكومية سوف يستثمرون 20 مليار دولار لاستكمال المشروع.

ولفتت الصحيفة إلى أن الشركات ستساعد الحكومة المصرية في بناء عاصمة إدارية جديدة، بعد تسوية خلافات على شروط التعاقد.

وبينت الصحيفة أن وزارة الاستثمار والإسكان المصرية، استأنفا المحادثات للتوصل لاتفاق مع شركة “فورتشن لاند ديفلومبنت” الصينية، ومقرها شنغهاي، والذي ستسثمر أكثر من 20 مليار دولار من أجل بناء أحياء سكنية ومنطقة صناعية ومدارس وجامعة ومراكز ترفيهية في العاصمة الإدارية الجديدة.

وبينت الصحيفة أن التوافق الجديد بدا بعد تحركات من مسئولين مصريين زاروا الصين مؤخرا من أجل عقد مباحثات مع شركة فورتشن لاستئناف المشروع، لافتة إلى أنه من بين الزوار، وزيرة الاستثمار المصرية، سحر نصر، التي زارت مقر الشركة.