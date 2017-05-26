قدم الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف العزاء لأهالي ضحايا حادث المنيا الإرهابي الذي وقع صباح اليوم، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين.

وأكد وزير الأوقاف من خلال مداخلة هاتفية على قناة “اكسترا نيوز” الفضائية اليوم الجمعة ، أن مصر في حالة حرب حقيقية مع جماعات إرهابية ممولة من قبل دول راعية للإرهاب، مشددا على ضرورة تطبيق القصاص العادل لكل الإرهابيين والخونة، وعمل اصطفاف دولي لمحاسبة الدول الراعية للإرهاب والممولة له.

وأشار جمعة إلى أن حادث “المنيا” الإرهابي جاء ردا على كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي في القمة الإسلامية العربية الأمريكية التي وصفها بـ”الراقية”، موضحا أن “الوطن للجميع”.

وأعلن أن مصر أصبح لها صوت مسموع دوليا لأنها تقف في الصف الأول لمحاربة الإرهاب، مؤكدا على ضرورة تشكيل تحالف دولي قوي لمحاربة الإرهاب.

وكانت محافظة “المنيا” قد شهدت حادثا إرهابيا صباح اليوم استهدف حافلات تقل مواطنين أقباط مما أسفر عن استشهاد 28 شخص واصابة العديد.