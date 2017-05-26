قال الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي، إن الوزارة قامت علي الفور بتشكيل غرفة عمليات وتم التواصل مع رؤساء جامعتي المنيا وبني سويف، بعد وقوع حادث المنيا الإرهابي.

وأكد “عبد الغفار”، في تصريحات تليفونية لفضائية “أكسترا نيوز” اليوم، أنه قام بإلغاء جميع الإجازات للأطباء والعاملين في المستشفيات الجامعية، فضلًا عن توفر جميع الأجهزة والأدوات الطبية.

وأضاف وزير التعليم العالي، أنه جار التعامل حاليًا مع حالات الإصابات الناتجة عن الحادث، منوهًا عن أننا نتعامل مع عدو خسيس وتنظيمات إرهابية ليست موجهة للإسلام بعينه، وأنه لا دين ولا عرق لها.

وأوضح “عبد الغفار” أن الوزارة تتواصل دائمًا مع الشباب من خلال الندوات والبرامج التثقيفية ولكن هذا لن يمنع الإرهاب، حيث إنه ظاهرة منتشرة في العالم أجمع ويجب التصدي للدول الممولة لتلك الجماعات.

وأشار وزير التعليم العالي، إلي أن جميع جامعات مصر لديها لبرامج تثقيفية حول احترام الآخر والمواطنة ونبذ الإرهاب، موضحًا أن الوزارة تعمل حاليًا علي إعداد معهد لإعداد القادة في حلوان.

وتلقت أجهزة الأمن، إخطارا بقيام مجهولين بإطلاق النار على أتوبيس رحلات فى طريقة لدير الأنبا صموئيل بمغاغة مما أسفر عن قتلى وجرحي حتى الآن، وعلى الفور انتقلت قوات الأمن إلى المنطقة وتقوم الآن سيارات الإسعاف بنقل الجثث والمصابين لمستشفى مغاغة والعدوة.