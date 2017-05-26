طالب المركز الصحفي للمراسلين الأجانب التابع للهيئة العامة للاستعلامات، المراسلين الأجانب المقيمين في مصر والممثلين لوسائل الإعلام الأجنبية، بضرورة توخي الدقة في نقل الأخبار المتعلقة بحادث المنيا.

وأهاب المركز، في بيان صحفي ورد “صدى البلد” نسخة منه، بالمراسلين ضرورة استيفاء البيانات الخاصة بأعداد الضحايا والمصابين من مصادرها الرسمية، وعدم الانسياق وراء المغالطات والأرقام غير الدقيقة، وكذلك عدم استباق التحقيقات التي تجريها الجهات القضائية في ضوء القوانين المنظمة لعمل الصحفيين الأجانب في مصر.

وأكد المركز قيامه بموافاة المراسلين الأجانب بكل البيانات والأرقام التي ترد من المصادر الرسمية والجهات المعنية بالحادث.