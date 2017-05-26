أعلن مستشار وزير الصحة المصري، الدكتور شريف وديع، مقتل 28 شخصاً وإصابة 24 آخرين، في حصيلة الهجوم الإرهابي الذي استهدف حافلة أقباط، في محافظة المنيا، اليوم الجمعة، حتى الآن.

وقال وديع، في مداخلة هاتفية مع فضائية “إكسترا نيوزط، إن 12 شخصاً من المصابين، في تحسن كبير.

وأشار مستشار وزير الصحة، إلى أن من بين المصابين 10 أطفال، بينهم طفل لا يتعدى سنه الـ9 أشهر.