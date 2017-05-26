صرح مسئول مركز الإعلام الأمنى بوزارة الداخلية بأنه فى إطار جهود الأجهزة الأمنية لكشف ملابسات واقعة إصابة الطالب / يوسف سامح العربى 14 سنة بطلق نارى بالرأس حال تواجده بميدان الحصرى بدائرة قسم شرطة أكتوبر، وإصابة الطالبة / دعاء محمد قاعود 22 سنة حال تواجدها فى نفس التوقيت بالقرب من مكان الواقعة.

فقد أشارت التحريات من خلال جمع المعلومات إلى قيام بعض الأشخاص وفى توقيت متزامن للحادث بإطلاق أعيرة نارية أثناء حفل خطوبة أعلى سطح أحد العقارات بدائرة القسم بمنطقة متاخمة لمكان الحادث ، خاص بالمدعو/ زياد .م . ف. م 22 سنة طالب بكلية التجارة ومقيم بدائرة مركز طامية – الفيوم.

وباستكمال الفحص وإجراء معاينة لمحيط العقار محل الحفل عثر على عدد من أظرف الطلقات الفارغة لبندقية آلية عيار 7,62×39، حيث أمكن التوصل إلى بعض الشهود والذين أكدوا ما جاء بالتحريات حول إقامة الحفل فى توقيت معاصر لتوقيت إصابة المذكورين وقيام بعض الأشخاص بإطلاق أعيرة نارية إبتهاجًا بحفل الخطوبة.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المدعو/ زياد . م . ف .م وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات إاعترف بقيامه وشخصين آخرين بإطلاق الأعيرة النارية من بنادق آلية كانت بحوزتهم أثناء الحفل المشار إليه، تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة.. وتكثيف الجهود لضبط المتهمين الآخرين وضبط الأسلحة المستخدمة.