 Moheet on google
الجمعة 26 مايو 2017 04:21 مساءً
روابط سريعة
وزير الصحة يقوم بعلاج مصابي «هجوم المنيا» بنفسه
الدكتور أحمد عماد الدين - وزير الصحة

وزير الصحة يقوم بعلاج مصابي «هجوم المنيا» بنفسه

2017-05-26 15:25:25

أعلن وزير الصحة، الدكتور أحمد عماد الدين، قيامه بعلاج بعض الحلات المصابة في الهجوم على أتوبيس الأقباط، بمحافظة المنيا، بنفسه.

وطالب عماد الدين، أثناء توجده في غرفة العمليات، بمستشفى “معهد ناصر”، بتخصيص 3 غرف عمليات عظام، وذلك لأن معظم الإصابات بطلق ناري في القدمين.

جدير بالذكر، أن مسلحين، شنوا هجوماً إرهابياً، صباح اليوم الجمعة، على حافلة تنقل العشرات من الأقباط، كانوا في طريقهم إلى دير الأنبا صموئيل، في محافظة المنيا.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3