أعلن وزير الصحة، الدكتور أحمد عماد الدين، قيامه بعلاج بعض الحلات المصابة في الهجوم على أتوبيس الأقباط، بمحافظة المنيا، بنفسه.

وطالب عماد الدين، أثناء توجده في غرفة العمليات، بمستشفى “معهد ناصر”، بتخصيص 3 غرف عمليات عظام، وذلك لأن معظم الإصابات بطلق ناري في القدمين.

جدير بالذكر، أن مسلحين، شنوا هجوماً إرهابياً، صباح اليوم الجمعة، على حافلة تنقل العشرات من الأقباط، كانوا في طريقهم إلى دير الأنبا صموئيل، في محافظة المنيا.