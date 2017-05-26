أصدرت الكنيسة بيانًا صحفيًا، منذ قليل، قالت فيه: “تلقينا بكل الآلم والحزن أنباء ذلك الاعتداء الاثم الذى تعرض له مصريين أقباط فى أثناء ذهابهم صباح اليوم الجمعة، لنوال بركة أحد الأديرة، وأسفر عن عدد من الشهداء والجرحى فى منطقة مغاغة فى صعيد مصر”.

وأضافت الكنيسة فى بيانها: “إذ نواسى كل هذه الأسر المجروحة ونتألم مع كل الوطن لهذا العنف والشر الذى يستهدف قلب مصر ووحدتنا الوطنية التى هى أثمن ما نملكه، ونحفظه و نحميه.. وإذ نقدر سرعة استجابة المسئولين، والتعامل مع الحادث، فإننا نامل اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تفادى خطر هذه الحوادث التي تشوه صورة مصر، وتتسبب فى الآم العديد من المصريين”.