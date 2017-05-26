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النمنم: مصر تعيش «حالة حرب».. والدولة تحقق نجاحات في مكافحة الإرهاب
حلمي النمنم - وزير الثقافة
حلمي النمنم - وزير الثقافة

النمنم: مصر تعيش «حالة حرب».. والدولة تحقق نجاحات في مكافحة الإرهاب

2017-05-26 15:49:55
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أكد وزير الثقافة حلمي النمنم أن الإدارة الأمريكية الحالية برئاسة دونالد ترامب تدعم الموقف المصري في مجال مكافحة الإرهاب، موضحا أن التجربة المصرية في مكافحة الإرهاب تحقق نجاحات ونتائج جيدة.
وأعلن النمنم من خلال تصريحات تلفزيونية على قناة “اكسترا نيوز” الفضائية اليوم الجمعة، أن ما يتم الكشف عنه من أسلحة وتمويلات لدي الإرهابيين تؤكد أن الدولة المصرية تعيش حالة حرب، مشيرا أيضا إلى اختيار الإرهابيين لأوقات المناسبات والأعياد للقيام بعملياتهم.
وكانت محافظة “المنيا” قد شهدت حادثا إرهابيا صباح اليوم استهدف  حافلات تقل مواطنين أقباط مما أسفر عن استشهاد 28 شخص واصابة العديد.

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