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بعد «هجوم المنيا».. رئيس الوزراء يجري اتصالاً بالبابا
شريف اسماعيل‎

بعد «هجوم المنيا».. رئيس الوزراء يجري اتصالاً بالبابا

2017-05-26 15:14:00

أجرى رئيس الوزراء المصر، المهندس شريف إسماعيل، اتصالاً هاتفياً مع بابا الإسكندرية والكنيسة المرقسية، البابا تواضروس الثاني.

وأعرب إسماعيل، للبابا تواضروس، عن خالص تعازيه في ضحايا الهجوم الإرهابي، الذي استهدف حافلة للأقباط، في محافظة المنيا.

وشدد رئيس الوزراء، على أن المجتمع المصري كله نسيج واحد، ولا يستطيع أحد أن يشق الصف بين أبنائه.

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