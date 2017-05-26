أمر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق بتشكيل فريق من النيابة العامة برئاسة المستشار مصطفى سليمان النائب العام المساعد وفريق معاون من نيابة أمن الدولة العليا ونيابة استئناف القاهرة وبسرعة الانتقال إلى محافظة المنيا لمعاينة موقع حادث استهداف إرهابيين عددا من المواطنين الأقباط أثناء سيرهم بالطريق الصحراوى الغربى دائرة مركز شرطة العدوة مما أسفر عن وفاة 26 مواطنا وإصابة آخرين.

كما أمر النائب العام ، بسرعة تشريح الطب الشرعي للجثث والانتقال للمستشفيات لسؤال المصابين وسرعة تسليم الجثث لذويها وملف الأمن الوطني بسرعة إجراء تحرياته وضبط الجناة.

وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت اليوم عن قيام مجهولين يستقلون ثلاث سيارات دفع رباعى بإطلاق النيران بشكل عشوائى تجاه أتوبيس يقل عدد من المواطنين الأقباط أثناء سيره بالطريق الصحراوى الغربى دائرة مركز شرطة العدوة.

على الفور ،انتقلت القيادات الأمنية إلى محل الواقعة وتبين وقوع الحادث أثناء سير الأتوبيس بأحد الطرق الفرعية الصحراوية متوجهًا إلى دير الأنبا صموئيل غرب مدينة العدوة ..مما أسفر عن وفاة 26 مواطنا وإصابة آخرين..وجار حصر الأعداد النهائية .

وتم فرض كردون أمني بالمنطقة وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها للوقوف على ملابسات الحادث وضبط الجناة.