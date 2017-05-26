شهد وقوع حادث إرهابي، اليوم الجمعة، بمحافظة المنيا بمصر، والذى أسفر عن سقوط العشرات من الشهداء والجرحي، إدانات دولية واسعة.

من جانبها أعربت المملكة العربية السعودية، اليوم الجمعة، عن إدانتها للهجوم المسلح بالمنيا، حيث أكد مصدر مسئول بوزارة الخارجية السعودية-حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية واس- تضامن المملكة ووقوفها إلى جانب مصر، مشددًا على ضرورة تعزيز الجهود وتوثيق التعاون الدولي للقضاء على آفة الإرهاب والتطرف.

وختم المصدر تصريحاته بتقديم العزاء لأهالى الضحايا ولمصر حكومة وشعبًا، متمنيا سرعة الشفاء للمصابين.

كما أدانت الامارات العربية المتحدة اليوم عن بشدة الجريمة الإرهابية النكراء التي استهدفت حافلة كانت تقل مواطنين أقباطا بمحافظة المنيا بمصر.

وأكدت وزارة الخارجية الإماراتية، فى بيان أوردته وكالة الأنباء الإماراتية وام، تضامن الإمارات مع مصر، ووقوفها إلى جانبها في مواجهة هذا العمل الإجرامي الخبيث، واصفة هذه العملية الإرهابية بأنها جريمة جديدة تُضاف إلى السجل الأسود للإرهاب والإرهابيين.

ودعت الخارجية دول العالم كافة إلى الوقوف صفًّا واحدًا من أجل اجتثاث هذه الآفة الخطيرة التي تهدف إلى تدمير المجتمعات ونشر الفوضى وبث روح الصراع والفرقة بين أبناء الوطن الواحد، مؤكدة ثقتها في تلاحم الشعب المصري وقدرته عبر تاريخه الطويل على التمسك بوحدته الوطنية ونسيجه الاجتماعي الفريد وهزيمة هذا الارهاب البغيض بالوسائل كافة .

وأعربت الخارجية عن تعازي دولة الإمارات لمصر قيادة وحكومة وشعبًا، ولذوي الضحايا وتمنياتها بالشفاء العاجل للجرحى.

كما أعرب المتحدث باسم الحكومة الألمانية عن إدانة بلاده الشديدة لتلك الهجمات، واصفًا هذا الهجوم بـ”المأساة”.