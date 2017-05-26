نظم المئات من أهالي محافظة المنيا، مظاهرات حاشدة، تندد بالعمليات الإرهابية، التي تشهدها مصر، وتستهدف أعداد كبيرة من المواطنين الأقباط.

وهتف المتظاهرون، قائلينن: “أقتل، أقتل، أقتل.. إحنا ما بنخاف أقتل”.. “والإرهاب عميل وجبان”.

جدير بالذكر، أن مسلحين، شنوا هجوماً إرهابياً، صباح اليوم الجمعة، على حافلة تنقل العشرات من الأقباط، كانوا في طريقهم إلى دير الأنبا صموئيل، في محافظة المنيا، ما أسفر عن مقتل 26 شخصاً وإصابة 25 آخرين.