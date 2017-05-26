نعى السفير أشرف سلطان المتحدث باسم مجلس الوزراء، شهداء حادث “المنيا” الإرهابي الذي وقع صباح اليوم الجمعة، مشيرا إلى اصرار الشعب على مكافحة الإرهاب والقضاء عليه.

وأكد المتحدث باسم الحكومة من خلال تصريحات تلفزيونية لقناة “اكسترا نيوز” الفضائية اليوم الجمعة، أن رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل قد وجه بسرعة الكشف عن مرتكبي الحادث واعتقالهم.

وكانت محافظة “المنيا” قد شهدت حادثا إرهابيا صباح اليوم استهدف حافلات تقل مواطنين أقباط مما أسفر عن استشهاد 26 شخص واصابة العديد.