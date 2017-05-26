أعلن محافظ المنيا، عصام البديوي، مقتل 28 شخصاً وإصابة العشرات، في الهجوم الإرهابي الذي استهدف حافلة تنقل عشرات الأقباط، إلى المحافظة، قادمين من بني سويف.

وفجر البديوي، في مداخلة هاتفية مع فضائية “أون لايف”، مفاجأة كبرى، بكشفه عن أن 7 أشخاص قتلوا من “عمال الترحيلات”، أثناء الهجوم، حيث تصادف مرورهم بجانب أتوبيس الأقباط.

وأوضح المحافظ، أن العمال كانوا يستقلون سيارة نصف نقل، حيث قام المسلحين بتصفيتهم، عقب الانتهاء من الهجوم على أتوبيس الأقباط.

وأشار البديوي، إلى أن هؤلاء العمال من محافظة المنيا، أما الـ21 قتيلاً من الأقباط، فجميعهم من بني سويف، وكانوا قادمين لزيارة دير الأنبا صموئيل.

جدير بالذكر، أن مسلحين، شنوا هجوماً إرهابياً، صباح اليوم الجمعة، على حافلة تنقل العشرات من الأقباط، كانوا في طريقهم إلى دير الأنبا صموئيل، في محافظة المنيا.