حاول رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكير تبرير “شراسة” كلمات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول الميزان التجاري بين بلاده وألمانيا وزعم أن سببها “صعوبة الترجمة” .

وكانت وسائل الإعلام قد ذكرت في وقت سابق أن ترامب انتقد الألمان ونعتهم بالوضاعة والرداءة لأنهم يبيعون الولايات المتحدة كميات كبيرة جدا من السيارات والمركبات.

وأثار الأمر الحرج بين قادة الاتحاد الأوروبي فحاولوا تبرير كلمات الزعيم الأمريكي أو حتى تجاهلها – على سبيل المثال قال دونالد توسك رئيس المجلس الأوروبي:” الحديث يدور عن تسريبات صحفية وأنا لا أريد أن أكون جزءا من هذه الثقافة السياسية”.

أما يونكير فقد قال قبيل بدء قمة مجموعة الدول السبع الكبار:” لن أعلق أيضا. كان اللقاء مع ترامب في غاية الودية وليس صحيحا القول إنه تطرق لموضوع الفائض التجاري الألماني بشيء من العدوانية”.

يشار إلى أن موضوع الخلافات بين بروكسل وواشنطن حول روسيا وموضوع التجارة الدولية، طغت الخميس على اللقاء الأول بين ترامب وقادة الاتحاد الأوروبي.

ومن المعروف أن الرئيس ترامب يركز على موضوع العجز التجاري لبلاده مع عدة دول وفي مقدمتها الصين واليابان وفرنسا وألمانيا، ويشدد على ضرورة تعديل الأمر وهو ما يثير قلق بروكسل من أن يكون ذلك محاولة لإعادة النظر في قواعد منظمة التجارة العالمية.