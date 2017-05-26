أعلنت المملكة العربية السعودية، إدانتها الشديدة للهجوم الإرهابي على حافلة الأقباط في المنيا، اليوم الجمعة، مجددة تضامنها ووقوفها إلى جانب جمهورية مصر العربية الشقيقة.

وأدانت المملكة وفقا لما نقلته فضائية “إكسترا نيوز”، بأشد العبارات الهجوم المسلح في محافظة المنيا المصرية.

كما أدانت وزارة الخارجية العراقية الهجوم الإرهابي بالمنيا، معلقة: “نقف إلى جانب مصر”.