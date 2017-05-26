 Moheet on google
الجمعة 26 مايو 2017 02:53 مساءً
روابط سريعة
السعودية والعراق يدينان حادث المنيا: نقف إلى جانب مصر
حادث المنيا الإرهابي

السعودية والعراق يدينان حادث المنيا: نقف إلى جانب مصر

2017-05-26 14:37:42

أعلنت المملكة العربية السعودية، إدانتها الشديدة للهجوم الإرهابي على حافلة الأقباط في المنيا، اليوم الجمعة، مجددة تضامنها ووقوفها إلى جانب جمهورية مصر العربية الشقيقة.

وأدانت المملكة وفقا لما نقلته فضائية “إكسترا نيوز”، بأشد العبارات الهجوم المسلح في محافظة المنيا المصرية.

كما أدانت وزارة الخارجية العراقية الهجوم الإرهابي بالمنيا، معلقة: “نقف إلى جانب مصر”.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3