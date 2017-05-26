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تجمع أهالي ضحايا مصابي «هجوم المنيا» بمستشفى مغاغة
هجوم المنيا

تجمع أهالي ضحايا مصابي «هجوم المنيا» بمستشفى مغاغة

2017-05-26 14:34:36

توافد عدد كبير من أقارب الأقباط المصابين فى حادث الأتوبيس إلى مستشفى مغاغة.

وقد منعت قوات الأمن المتواجده داخل مستشفى مغاغه العام، شمال المنيا، الكائن بها مصابى ومتوفى الحادث الإرهابى الذى استهدف أتوبيس يستقله عدد من الأقباط الدخول إلى المستشفى أثناء التحقيقات التى تجرى مع المصابين..

الأمر الذى أدى إلى افتراش ذوى المصابين الأرض ومداخل ومخارج المستشفى، لحين الانتهاء من التحقيق.

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