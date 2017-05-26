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6 أطباء شرعيين و15 سيارة إسعاف يتوجهون من بني سويف إلى المنيا
سيارات اسعاف

6 أطباء شرعيين و15 سيارة إسعاف يتوجهون من بني سويف إلى المنيا

2017-05-26 14:25:09

قال الدكتور أبو الخير محمد زكي، مدير مرفق الإسعاف ببني سويف، إنه “تم الدفع بـ15 سيارة إسعاف لموقع الحادث الإرهابي الذي استهدف أتوبيس الأقباط بالطريق الصحراوي الشرقي، بزمام محافظة المنيا”.

ومن ناحيته أعلن الدكتور هاني همام مدير عام مستشفي بني سويف العام أنه “تم الاستعانة بـ 6 أطباء طب شرعي للتوجه إلى مستشفيات المنيا لمعاينة الحادث والضحايا”.

وكان مجهولون أطلقوا النار على أتوبيس رحلات في طريقه لدير الأنبا صموئيل المعترف بمغاغة شمال المنيا، ما أسفر عن سقوط 24 شهيدا وإصابة 26 شخصًا، وتم نقل الجثث والمصابين للمستشفى.

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