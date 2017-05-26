قالت وزيرة القوات المسلحة الفرنسية، سيلفي جولار، إن لبلادها العديد من القوات الخاصة في سوريا، لكنها لا تنوي إرسال قوات برية لاستعادة الرقة معقل تنظيم داعش الإرهابي.

وأوضحت الوزيرة في تصريح لإذاعة “أوروبا 1”، أن فرنسا لا وجود لها على الأرض في سوريا”، رغم وجود قوات خاصة تقوم بعمليات آنية.

وتحرص فرنسا على التكتم بشأن استخدام قواتها الخاصة التي يقدر عددها ببضع عشرات من الأفراد في سوريا، وفق ما نقلت فرانس برس.

من ناحيتها، نشرت الولايات المتحدة 900 مستشار عسكري وقوات خاصة وعناصر في مدفعية مشاة البحرية “المارينز” في شمال شرق البلاد.

وأوضحت جولار أن فرنسا تنفذ “كل حصتها في التحالف” الدولي ضد تنظيم داعش بطائرات قتالية متمركزة في المنطقة، إضافة إلى مستشارين عسكريين وعناصر سلاح المدفعية الفرنسيين.

ويوفر التحالف الدولي تغطية جوية واسعة للقوات البرية ضد تنظيم داعش، سواء كانت القوات العراقية في الموصل أو قوات سوريا الديمقراطية التي بدأت في نوفمبر عملية استعادة الرقة.