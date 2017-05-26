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«الصحة» تكشف عن حالات الإصابة في «هجوم المنيا»
خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة‎

«الصحة» تكشف عن حالات الإصابة في «هجوم المنيا»

2017-05-26 14:23:36

أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية، الدكتور خالد مجاهد، توفير 1000 كيس دم في “معهد ناصر”، استعداداً لاستقبال الحالات الحرجة من المصابين، في الهجوم الإرهابي على حافلة تنقل عشرات الأقباط، في المنيا.

وكشف مجاهد، في مداخلة هاتفية مع فضائية “أون لايف”، اليوم الجمعة، عن أن الإصابات جاءت نتيجة طلقات نارية في القدمين وكافة أنحاء الجسد.

وأشار المتحدث باسم “الصحة”، إلى أن الوزير الدكتور أحمد عماد الدين، سوف ينتقل إلى معهد ناصر، لمتابعة حالة المصابين، الذين من المقرر نقلهم إلى المعهد.

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