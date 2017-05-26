أعلن رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع اليوم الجمعة، عن تدهور في الوضع الصحي للأسير القائد أحمد سعدات الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ، وللأسيرين عاهد غلمة، والصحفي محمد القيق الذين يقبعون في سجن “أوهليكدار”، والذين يتقيأون الدم.

وقال قراقع في بيان صحفي: إن الأسرى رفعوا سقف مطالبهم بالاعتراف بهم كأسرى حرب ونقلهم الى سجون داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، وذلك في ضوء عدم تجاوب إسرائيل مع مطالبهم واستمرارها في التصعيد والقيام بإجراءات تعسفية وقمعية بحقهم.

ووفق بيان صادر عن هيئة شؤون الأسرى، فإن أقوال قراقع جاءت على ضوء تلقيه رسالة من الأسيرين المحررين المضربين عن الطعام أحمد حسني عوض من سكان أبو ديس الذي قضى سنه ونصف في سجون الاحتلال، والأسير علي عيسى حسين من سكان بيت دقو – رام الله الذي قضى 18 شهرا في السجون، وذلك خلال استقبالهما في مستشفى بيت جالا الحكومي في بيت لحم.