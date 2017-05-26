نتنياهو ينقل صلاحياته إلى عضو بالكنيست لخضوعه لعملية جراحية2017-05-26 14:13:54
خضع رئيس الحكومة الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، لإجراء طبي تحت البنج الجزئي، لتفتيت حصوة في المثانة.
ونقل نتنياهو إلى مستشفى هداسا في القدس، وتم الإجراء الطبي هناك بنجاح وعاد نتنياهو بعدها إلى نشاطه الطبيعي.
وذكرت صحيفة “هاآرتس” العبرية أن نتنياهو تعافى بسرعة وخلال العملية نقل صلاحياته إلى وزير استيعاب المهاجرين وشئون القدس وعضو الكنيست، زئيف إليكين، وتم تفتيت الحصاة بطريقة أمواج تصادمية تصوب خارج الجسم نحو الحصاة، والميزة الأبرز لهذا العلاج عدم الحاجة للتخدير الكامل.
وسبق أن أجرى رئيس وزراء الاحتلال خلال العام الماضي عملية جراحية لإزالة ورم سرطانى حميد في القولون تم اكتشافه خلال عملية فحص دوري على وظائف أعضاء الجسم.
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