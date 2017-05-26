أكد إسماعيل أحمد علي رئيس الاتحاد العام للمصريين في الخارج، أن جميع الجاليات المصرية بالخارج قد حددوا وقت التقاء أفراد الجالية في رمضان منذ 3 أشهر.

وأشار إسماعيل أحمد علي من خلال مداخلة هاتفية على قناة “اكسترا نيوز” الفضائية اليوم الجمعة، إلى أنه هناك اماكن عامة ومقاهي يجتمع بها المصريين بشكل دائم لمناقشة مشاكلهم ومقترحاتهم، مشيرا إلى “البيت المصري” في العاصمة البريطانية لندن.

واشاد بدور وزارة الخارجية المصرية والسفارات والقنصليات لعمل لقاءات أسبوعية بالمصريين في الخارج.

وأعلن أن المصريين المغتربين حريصين على تنظيم فعاليات الإفطار الجماعي وموائد الرحمن خلال شهر رمضان.