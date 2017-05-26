طالب الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، فى كلمته خلال احتفال حركة الإصلاح الدينى فى أوروبا التى تقيمها الكنيسة البروتستانتية بألمانيا، بمناسبة مرور 500 عام على تأسيسها، بالوقوف دقيقة حدادا على أرواح ضحايا حادث المنيا الإرهابى.

وأكد شيخ الأزهر أن حادث المنيا لا يرضى عنه مسلم ولا مسيحى، ويستهدف ضرب الاستقرار فى مصر، مطالبا المصريين بالاتحاد جميعاً فى مواجهة هذا الإرهاب الغاشم.