قال اللواء طارق عطية، مساعد وزير الداخلية لشئون الإعلام والعلاقات العامة، إن “الأعمال الإرهابية، لن تثني الشعب المصري عن مسيرته الناجحة في مكافحة الإرهاب”، موضحًا أن حادث المنيا الإرهابي وقع إثر خروج مجهولين من 3 سيارات دفع رباعي ببنادق آلية، مطلقين النار بشكل عشوائي تجاه أتوبيس يقل أقباطا إلى دير الأنبا صومائيل.

وأضاف “عطية”، في تصريحات تليفونية، لفضائية ” اكسترا نيوز”، اليوم الجمعة، أن هذا الحادث اسفر عن مقتل 26، وإصابة 25 آخرين، وجار حصر الأعداد النهائية، فضلًا عن توجيه وزير الداخلية بسرعة ضبط الجناة وجار حاليًا تمشيط موقع الحادث.

وأوضح مساعد وزير الداخلية لشئون الإعلام والعلاقات العامة، أنه جار التعامل مع جميع الخطط الأمنية لضبط الجناة المتسببين في هذا الحادث الإرهابي، مؤكدًا توجيه وزير الداخلية باتخاذ كافة التدابير الأمنية اللازمة لتمشيط المنطقة.

وأكد “عطية” أنه تم فرض كردونات أمنية على نقاط واسعة، ووضع التدابير الأمنية من خلال الأدلة الجنائية، لتحديد كيفية تحرك الجناة، والأسلحة المستخدمة، في محاولة للوقوف علي أبعاد هذه العملية.

وكان مجهولون، قاموا بإطلاق النار على أتوبيس فى طريقه لدير الأنبا صموئيل المعترف بمغاغة شمال المنيا، ما أسفر عن سقوط قتلي وجرحي آخرين تم نقل الجثث والمصابين للمستشفى.