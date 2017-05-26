أعلن النائب الأول لرئيس لجنة الدفاع والأمن في مجلس الاتحاد الروسي “المجلس الأعلى للبرلمان”، فرانس كلينتسيفيتش، أن موسكو قلقة من انضمام حلف شمال الأطلسي “الناتو” للتحالف الدولي بقيادة واشنطن ضد تنظيم “داعش” الإرهابي، مشيرا إلى أنها محاولة جديدة لمواصلة جهود إسقاط الرئيس السوري بشار الأسد.

وقال كلينتسيفيتش لوكالة أنباء “سبوتنيك” اليوم الجمعة “لا يمكن لهذا القرار ألا يقلقنا، حيث أن هذا القرار اتخذ من أجل تعزيز دعم المعارضة السورية بهدف إسقاط الأسد”، موضحا “أن روسيا ستطرح قلقها هذا على المنظمات الدولية، وفي المقام الأول الأمم المتحدة”.

من جانبه، أعلن رئيس لجنة الشئون الدولية بمجلس الدوما الروسي ليونيد سلوتسكي، أن انضمام حلف “الناتو” إلى التحالف بقيادة الولايات المتحدة في سوريا، على الأغلب، يحمل طابعا سياسيا شكليا، وأن القوات الأجنبية الوحيدة التي تتواجد في سوريا علي أساس شرعي هي القوات الروسية.