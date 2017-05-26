أعلنت وزارة الصحة المصرية، ارتفاع عدد ضحايا الهجوم الإرهابي الذي استهدف حافلات تنقل عشرات الأقباط، في محافظة المنيا، إلى 26 قتيلاً و25 مصاباً.

وكلف الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة، بتوجيه الرعاية الكاملة لسرعة إسعاف المصابين.

جدير بالذكر، أن مسلحين، شنوا هجوماً إرهابياً، صباح اليوم الجمعة، على حافلات تنقل العشرات من الأقباط، كانوا في طريقهم إلى دير الأنبا صموئيل، في محافظة المنيا.