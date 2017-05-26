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مستشار ترامب: اتفاقية باريس غير عادلة وتعرقل نمو الاقتصاد الأمريكي
دونالد ترامب

مستشار ترامب: اتفاقية باريس غير عادلة وتعرقل نمو الاقتصاد الأمريكي

2017-05-26 14:00:00
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يرى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن اتفاقية باريس لحماية المناخ “غير عادلة” ومضرة بالتطور الاقتصادي للولايات المتحدة.

وقال المستشار الاقتصادي لترامب، جار كوهن اليوم الجمعة، في مدينة تارومينا بصقلية قبيل انعقاد قمة مجموعة الدول الصناعية السبعة الكبرى إنه “يتعين على الدول الأخرى في مجموعة السبع فهم مشكلات الولايات المتحدة”.

وأوضح أن ترامب مُطالب بالمساعدة في النهوض بالنمو الاقتصادي الأمريكي وتوفير فرص عمل، وأضاف أنه: “يتعين علينا التخلص من اللوائح المعرقلة للنمو الاقتصادي”.

وذكر كوهن أن ترامب يولي اهتمامًا بالبيئة لكنه يهتم بصفة أكبر بتوفير فرص عمل للأمريكيين، موضحًا أن معايير اتفاقية باريس تعرقل نمو الاقتصاد الأمريكي، مشيرًا إلى أن المسألة تتمحور حول ما إذا كانت لوائح تلك الاتفاقية ملزمة أم يمكن تغييرها.

وقال: “نعلم أن المستوى الذي وافقت عليه الحكومة الأمريكية السابقة سيكون معرقلًا بأعلى درجة للنمو الاقتصادي للولايات المتحدة”، مضيفًا أن تطبيق هذه الالتزامات سيكون أسهل على الأوروبيين.

وقال كوهن: “هذه شروط تنافسية غير متكافئة فعلًا”، مضيفًا أن ترامب لن يشارك في قيود لحماية البيئة “غير عادلة بالنسبة لنا”.

جدير بالذكر أن حماية المناخ من الموضوعات المهمة في مشاورات مجموعة السبعة اليوم، وبحسب بياناته، يعتزم ترامب اتخاذ قراره بشأن الخروج من اتفاقية باريس عقب هذه المشاورات.

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