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مسيرات واعتصامات في اليوم الـ40 لإضراب الكرامة بفلسطين
الاسرى الفلسطينيون

مسيرات واعتصامات في اليوم الـ40 لإضراب الكرامة بفلسطين

2017-05-26 13:56:31
متابعات

واصل اليوم الجمعة، نحو 1600 أسير فلسطيني إضرابهم المفتوح عن الطعام لليوم الـ 40 على التوالي، يتقدمهم القادة مروان البرغوثي، وكريم يونس، وأحمد سعدات، وفقًا لوكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”.

ونفذ الأسرى هذا الإضراب رفضًا للسياسات القمعية الإسرائيلية المتصاعدة بحقهم، وللمطالبة بوقف الاعتقال الإداري، وتحسين ظروف احتجازهم، ولضمان حقوقهم في التعليم والصحة، ولقاء الأهل والتواصل معهم.

وتواصل الحراك الشعبي في مختلف محافظات الوطن، والشتات من خلال الاعتصامات والمسيرات الجماهيرية للمطالبة بإنهاء معاناة الأسرى والاستجابة لمطالبهم العادلة.

وكانت اللجنة الإعلامية لإضراب الأسرى في سجون الاحتلال أعلنت الليلة الماضية عن أن اليوم هو لإقامة الصلوات في المحافظات، إسنادًا للمضربين، حيث تنظم اعتصامات تضامنية، وستنطلق مسيرات إلى مناطق التماس.

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