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المفتي: النبي خصيم منفذي «هجوم المنيا» يوم القيامة
المفتي شوقي علام

المفتي: النبي خصيم منفذي «هجوم المنيا» يوم القيامة

2017-05-26 13:55:03

أدان الدكتور شوقي علام - مفتي الجمهورية - بشدة العملية الإرهابية الخسيسة التي قام بها متطرفون استهدفوا حافلة تقل مجموعة من الإخوة المسيحيين بمحافظة المنيا، مما أسفر عن مقتل 23 شخصًا وإصابة 25 آخرين.

وأكد مفتي الجمهورية - في بيان له - أن هؤلاء الخونة خالفوا كافة القيم الدينية والأعراف الإنسانية بسفكهم للدماء وإرهابهم للآمنين، وخيانتهم للعهد باستهدافهم الإخوة المسيحيين الذين هم شركاء لنا في الوطن.

وأضاف المفتي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خصيمًا لهؤلاء القتلة يوم القيامة، فقد قال: “من آذى ذميا فأنا خصمه ومن كنت خصمه خصمته يوم القيامة”.

وتوجه مفتي الجمهورية بخالص العزاء للبابا تواضروس وللإخوة المسيحيين وللشعب المصري كله في شهداء الوطن، داعيًا الله الشفاء العاجل للمصابين وأن يحفظ الله مصر وشعبها.

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