بث تنظيم «داعش» الإرهابي فيديو مدته 20 دقيقه، في 19 فبراير الماضي، يتوعد فيه بتنفيذ عمليات إرهابية في مصر بحق الأقباط، لفك التلاحم بين طوائف المجتمع المصرى وضرب الاستقرار الداخلي للبلاد.

وظهر في الفيديو رجل ملثم يدعى “أبو عبد الله المصري” يشجع المسلحين في أنحاء العالم لما وصفه بـ«تحرير القاهرة»، وإطلاق سراح المعتقلين الموالين للتنظيم، ومهددا بإرسال السيارات المفخخة.

وقال شخص أخر في الفيديو، إن تفجير الكنيسة البطرسية لن يكون الأخير، مؤكدا أن الأقباط “هدفهم الأول وصيدهم المفضل”.

وتبنى تنظيم داعش الإرهابي مسئولية تفجير الكنيسة البطرسية في حي العباسية بالقاهرة، والذي استهدف المصلين وأسفر عن مقتل ما لا يقل عن 29 شخصا.

جدير بالذكر، أن مسلحين، شنوا هجوماً إرهابياً، صباح اليوم الجمعة، على حافلات تنقل العشرات من الأقباط، كانوا في طريقهم إلى دير الأنبا صموئيل، في محافظة المنيا، ما أسفر عن مقتل 25 شخصاً وإصابة 25 آخرين.