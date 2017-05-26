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الرئيس الفلبيني يدعو المتمردين المرتبطين بداعش للحوار
الرئيس الفلبيني دوتيرتي‎

الرئيس الفلبيني يدعو المتمردين المرتبطين بداعش للحوار

2017-05-26 13:53:58
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قال الرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي اليوم الجمعة إن حصارا لا يزال مستمرا يفرضه إسلاميون متشددون في مدينة بجنوب البلاد أظهر أن لتنظيم داعش وجودا في الفلبين ووجه حديثه للمتمردين قائلا إن الفرصة لا تزال سانحة لإحلال السلام.

وقال دوتيرتي إنه كان يعتزم إجراء حوار مع متشددي جماعة موت التي تقاتل الجيش منذ ثلاثة أيام في مدينة مراوي بجزيرة مينداناو.

وأضاف في كلمة أمام جنود في إليجان سيتي القريبة من مراوي “رسالتي في الأساس للإرهابيين على الجانب الآخر هي أننا لا يزال بإمكاننا حل هذا عبر الحوار”.

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