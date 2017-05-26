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وزيرة التضامن تتوجه إلى المنيا لمتابعة مصابي «هجوم الأتوبيس»
غادة والي وزيرة التضامن‎

وزيرة التضامن تتوجه إلى المنيا لمتابعة مصابي «هجوم الأتوبيس»

2017-05-26 13:51:08

توجهت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي إلى محافظة المنيا فور ورود خبر الحادث الإرهابي للاطمئنان على المصابين في المستشفيات وتقديم العزاء لأسر الشهداء والوقوف بجانبهم لدعمهم وتلبية احتياجاتهم في الرعاية الاجتماعية.

وقد أجرت الوزيرة اتصالا بالكاتدرائية والقمص مكاريوس قمص المنيا، كما وجهت الوزيرة مدير مديرية التضامن بالمنيا للتوجه على وجه السرعة إلى موقع الحادث وقد وصل بالفعل إلى موقع الحادث ومنه إلى مستشفى مغاغة.

كما وجهت الوزيرة أيضًا مديريات التضامن في بني سويف والقاهرة لمتابعة تداعيات الحادث وتلبية كافة أوجه الرعاية الاجتماعية لأهالي الضحايا والمصابين.

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