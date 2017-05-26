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بعد حادث «المنيا».. أبو حامد يدعو لجلسة برلمانية طارئة
الدكتور محمد أبوحامد
الدكتور محمد أبوحامد

بعد حادث «المنيا».. أبو حامد يدعو لجلسة برلمانية طارئة

2017-05-26 14:08:19
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طالب النائب محمد أبو حامد عضو مجلس النواب، من البرلمان عقد جلسة طارئة غدا لنظر ملابسات حادث المنيا الإرهابي الذي وقع صباح اليوم الجمعة.
وقال أبو حامد من خلال تغريدات له على صفحته بموقع التدوينات القصيرة “تويتر”: ” يجب على مجلس النواب عقد جلسة طارئة غداً و معرفة ملابسات العملية الإرهابية بالمنيا.. نياحاً لأرواح شهداء الوطن و المسيح الأبرار”.
ونعى أبو حامد ضحايا الحادث قائلا: “ننعي ببالغ الحزن شهدائنا بالمنيا و نسأل الله أن يرحمهم في ملكوت السماء و يضع يده بالشفاء للمصابين و أن يلهم أسر الشهداء و المصابين الصبر”.

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