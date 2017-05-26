قال مسؤولون في سريلانكا اليوم الجمعة إن 25 شخصا على الأقل قتلوا في سيول وانهيارات أرضية بينما لا يزال العشرات في عداد المفقودين إثر أمطار غزيرة بينما انتشر جنود في قوارب وطائرات هليكوبتر للمساعدة في عمليات الإنقاذ.

وأجبرت الأمطار الموسمية المبكرة المئات من الناس على النزوح من منازلهم في الجزيرة الواقعة بالمحيط الهندي.

وقال بريانثا جاياكودي المتحدث باسم الشرطة “جرى الإبلاغ عن خمسة انهيارات أرضية على الأقل في مواقع متعددة في كالوثارا” في إشارة إلى أسوأ المناطق المتضررة بالساحل الغربي في البلاد.

وتابع يقول “عمليات الإنقاذ لا تزال جارية”.

وقال مركز إدارة الكوارث إن 25 شخصا لقوا حتفهم بينما لا يزال 42 آخرون في عداد المفقودين.

وقال روشان سنيفيراثني المتحدث باسم الجيش إن القوات المسلحة نشرت نحو 400 عسكري بقوارب وطائرات هليكوبتر لمساعدة الشرطة ووكالات مدنية.

ويحل موسم الأمطار في سريلانكا خلال الفترة من مايو أيار وحتى سبتمبر أيلول.