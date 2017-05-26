قرر المستشار محمد سلامه رئيس نيابة القاهرة الجديدة باشراف احمد حنفى المحامى العام الاول لنيابات القاهرة، حبس نائب رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة لاتهامه بالحصول على عطايا مادية ومبالغ مالية على سبيل الرشوة من صاحبة إحدى شركات الاستيراد والتصدير مقابل تنفيذ قرار تسليم ثلاثة قطع أراضٍ 4 أيام على ذمة التحقيق.

وكانت هيئة الرقابة الإدارية ألقت القبض على نائب رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة عقب حصوله على عطايا مادية ومبالغ مالية على سبيل الرشوة من صاحبة إحدى شركات الاستيراد والتصدير مقابل تنفيذ قرار تسليم ثلاثة قطع أراضٍ بمنطقة التجمع الخامس.