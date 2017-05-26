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توسك بعد لقائه ترامب: أتوقع مواصلة سياسة العقوبات ضد موسكو
رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك

توسك بعد لقائه ترامب: أتوقع مواصلة سياسة العقوبات ضد موسكو

2017-05-26 13:44:52
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أكد رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك، أنه يتوقع بعد لقائه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مواصلة سياسة العقوبات ضد روسيا؛ بسبب الأزمة الأوكرانية، وفقًا لوكالة “سبوتنيك” الروسية.

وقال توسك للصحفيين: “لدى انطباع بأننا اتخذنا نفس الموقف مع الرئيس ترامب والوزير تيلرسون فيما يخص النزاع في أوكرانيا، ربما أنا أقل تفاؤلًا فيما يخص خطط ونوايا بوتين، وربما أنا أقل عاطفية، إلا أننا نرى أنه يمكننا التوصل إلى موقف مشترك مع الولايات المتحدة فيما يخص أوكرانيا”.

وتابع أنه يتوقع مواصلة السياسية المشتركة حيال روسيا فيما يخص العقوبات وتنفيذ اتفاقيات مينسك حول التسوية في أوكرانيا.

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