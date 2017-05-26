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حزب بريطاني: النقاب يحرم المرأة من فيتامين «د»
حظر النقاب في فرنسا

حزب بريطاني: النقاب يحرم المرأة من فيتامين «د»

2017-05-26 13:42:08
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كشف حزب الاستقلال البريطاني عن سبب جديد غريب يدفعه لحظر ارتداء المسلمات النقاب في المملكة المتحدة، مع اقتراب انتخاباته يوم 8 يونيو المقبل.

وبحسب موقع “إندي 100” البريطاني، قال بول نوتال، زعيم الحزب: “سوف نتخذ هذا القرار لأنه أفضل طريقة للتأكيد لهؤلاء الناس أننا سنهزمهم، إنهم يكرهون ديمقراطيتنا”.

وركز بيان الحزب على القضاء على التطرف في المدارس، وإنهاء ختان الإناث، داعيًا لحظر ارتداء النقاب.

ومن أسباب دعوات حزب الاستقلال إلى حظر النقاب، هو حرمانه المرأة من الاستفادة من فيتامين “د” الذي تمدها به أشعة الشمس، فضلا عن إعاقته عملية التواصل ومخاطره الأمنية.

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