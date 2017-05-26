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«الداخلية»: مسلحون يستقلون 3 سيارات وراء «هجوم المنيا»
مبنى وزارة الداخلية المصرية

«الداخلية»: مسلحون يستقلون 3 سيارات وراء «هجوم المنيا»

2017-05-26 13:36:50
كتب - أحمد فرهود

أمر وزير الداخلية، اللواء مجدي عبدالغفار، بسرعة ضبط الجناة، مرتكبي حادث الهجوم الإرهابي على حافلة للأقباط، بالطريق الصحراوي الغربي، في محافظة المنيا.

وقالت وزارة الداخلية، إن الحادث وقع في تمام الساعة العاشرة والربع تقريباً، حيث قام مجهولين يستقلون 3 سيارات دفع رباعي، بإطلاق النار بشكل عشوائي، على حافلة تنقل مجموعة من الأقباط، إلى دير الأنبا صموئيل، بالمنيا.

وأشارت الوزارة، في بيان لها، اليوم الجمعة، إلى أن السيارة كانت تسير في “مدق صحراوي”، بعيد عن الطريق العام.

وأعلنت الداخلية، أن الحادث أسفر عن مقتل 26 شخصاً وإصابة آخرين، جار حصر أعدادهم.

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