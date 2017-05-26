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أصحاب المحلات: خسائر حريق «سوق إمبابة» 30 مليون جنيه
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أصحاب المحلات: خسائر حريق «سوق إمبابة» 30 مليون جنيه

2017-05-26 13:42:45

ذكر أصحاب المحلات المحترقة بسوق إمبابة أن قيمة الخسائر تقترب من 30 مليون جنيه.

وأضافوا أن الحريق أسفر عن تفحم 50 كشكا و30 محل ملابس بالإضافة إلى 3 عقارات.

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