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رئيس «شعبة الدواجن»: الأسعار ستتراجع.. ويرجى عدم التكالب
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

رئيس «شعبة الدواجن»: الأسعار ستتراجع.. ويرجى عدم التكالب

2017-05-26 13:46:27
محيط - خالد الريس

أعتبر الدكتور عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن، ارتفاع أسعار الدواجن إلى 30 جنيه بأنه “غير مبرر” ، مؤكدا أن أسعار الدواجن قد انخفضت حاليا لتصل إلى 28 جنيه للكيلو.
وأعلن السيد من خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح أون” على قناة “أون لايف” الفضائية اليوم الجمعة، أن الشركة القابضة لإنتاج الدواجن استوردت كميات كبيرة وطرحتها بالسوق لعمل توازن وضبط الأسعار بالأسواق، متوقعا تراجع الأسعار مرة أخرى بنسبة 25 %.
وناشد المواطنين بعدم التكالب على المنتجات الداجنة وشراء الاحتياجات فقط، وتغيير السلوك الاستهلاكي لتجنب نقص السلع بالأسواق.

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