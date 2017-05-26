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إضراب للموظفين الحكوميين في البرتغال للمطالبة بتحسين الأجور
احتجاجات في البرتغال

إضراب للموظفين الحكوميين في البرتغال للمطالبة بتحسين الأجور

2017-05-26 13:18:40
أ ش أ

نظم الموظفون الحكوميون في البرتغال اليوم الجمعة إضرابا عن العمل لمدة 24 ساعة للمطالبة بتحسين الأجور وظروف العمل وهو ما تسبب في تعطل الخدمات بعدة قطاعات أبرزها التعليم والصحة.

وذكرت شبكة “إيه بي سي” الأمريكية أن عددا من المدارس المتوسطة والثانوية بالبلاد ألغت اليوم الدراسي فيما أقدمت المستشفيات على تأجيل إجراء الجراحات غير العاجلة بسبب الإضراب، لافتة إلى احتمال تعطل العمل أيضا بالمؤسسات الحكومية.

وأضافت الشبكة أن الاتحاد الوطني للعمال الحكوميين الذي يضم قرابة 300 ألف موظفا مدنيا دعا إلى الإضراب اليوم للمطالبة برفع المرتبات والأجر الإضافي والحصول على أجازة لمدة 35 ساعة أسبوعيا لكل العاملين.

يشار إلى أن عدد الإضرابات في البرتغال انخفض بشكل ملحوظ منذ بدأت حكومة يسار الوسط الحالية في تخفيف وتيرة إجراءات التقشف التي تم اللجوء لها خلال الأزمة المالية الأخيرة.

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