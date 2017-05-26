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«الصحة»: نسعى للقضاء على قوائم «القلب المفتوح»
الدكتور أحمد عماد الدين - وزير الصحة
الدكتور أحمد عماد الدين - وزير الصحة

«الصحة»: نسعى للقضاء على قوائم «القلب المفتوح»

2017-05-26 13:16:56
محيط - خالد الريس

أكد الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية، أن الوزارة أصدرت 49 ألف  قرار علاج على نفقة الدولة خلال الأسبوع الماضي  بتكلفة الدولة 92 مليون و90 ألف جنيه، مشيرا إلى أن الوزارة أصدرت 12 ألف قرار علاج “فيروس سي” في إطار خطة الوزارة للقضاء على المرض .
وأشار مجاهد من خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح أون” على قناة “أون لايف” الفضائية اليوم الجمعة، أن الوزارة أصدرت 32 ألف قرار لإجراء عمليات جراحية مختلفة على نفقة الدولة بالإضافة إلى توقيع الكشف الطبي على 350 مواطن من ذوي الاحتياجات الخاصة ، و48 مواطن من طالبي المعاش الاجتماعي.
وأعلن أن الوزارة تسعى للقضاء على قوائم الانتظار في جراحات “القلب المفتوح”، مؤكدا أن الوزارة ستحقق نتائج جيدة في هذا الشأن خلال الفترة القادمة.

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