دعا الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، إلى عقد اجتماع أمني مصغر، لبحث تداعيات حادث الهجوم الإرهابي على حافلات الأقباط، في محافظة المنيا.

وأمر الرئيس السيسي، باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة، لرعاية كافة المصابين، وأسر الضحايا، في هذا الهجوم الإرهابي.

جدير بالذكر، أن مسلحين، شنوا هجوماً إرهابياً، صباح اليوم الجمعة، على حافلات تنقل العشرات من الأقباط، كانوا في طريقهم إلى دير الأنبا صموئيل، في محافظة المنيا، ما أسفر عن مقتل 25 شخصاً وإصابة 25 آخرين.