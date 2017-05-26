أعدمت الصين، اليوم الجمعة، مسؤولا سابقا بالشرطة أدين بارتكاب جرائم قتل وجرائم أخرى، في قضية اجتذبت اهتماما واسعا وأثارت اتهامات بالتعذيب وإساءة استخدام العدالة من جانب أسرة الرجل.

وذكرت وسائل الإعلام الحكومية أنه تم تنفيذ حكم الإعدام على تشاو ليبينغ بعد أن أيدت محكمة الشعب العليا القرار الصادر ضده، كما أدين تشاو بتهمة الرشوة وحيازة أسلحة نارية بصورة غير مشروعة.

ونفى تشاو، الذى كان يتمتع بسلطة هائلة على مواطنيه بوصفه رئيسا للشرطة في منطقة منغوليا الداخلية، الاتهامات الموجهة ضده.

بينما اعتبرت وسائل الإعلام الحكومية إدانته علامة بارزة في ملاحقة البلاد للمسؤولين الذين يسيئون لاستخدام سلطاتهم، زعم شقيقه أنه حوكم محاكمة شكلية، مما أثار قضايا متعلقة بنظام العدالة، وفق ما نقلت “أسوشيتد برس”.

وكان تشاو أول مسؤول على المستوى الوزاري يحكم عليه بالإعدام في حملة الرئيس شي جين بينغ ضد الفساد، التي بدأت في أواخر عام 2012، وتصدر نبأ إعدامه نشرة تلفزيون الصين المركزي في وقت الظهيرة.

وأدين تشاو (66 عاما) بتهمة قتل امرأة (27 عاما) في عام 2015، قيل إنها كانت على “علاقة حميمة” معه.

وذكرت تقارير إعلامية صينية أن تشاو أحرق جثة المرأة ودفنها، وقد أثارت تهمة القتل تكهنات بأن تشاو كان يخشى أن تكشف القتيلة عن تورطه في قضايا فساد.